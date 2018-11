VVD-dilemma: twitteren met Thierry of stemmen over de begroting?

Op het Binnenhof wordt al over ‘superzaterdag’ gesproken: morgen verzamelen de achterbannen van vier politieke partijen zich voor een bijeenkomst met gelijkgestemden. ChristenUnie en Forum voor Democratie lopen uit voor een klassiek partijcongres in respectievelijk Zwolle en Amsterdam, het CDA viert een feestje in Amersfoort en de VVD strijkt neer in Den Bosch voor een heus festival.



De line-up bij de liberalen is een bijzondere: er is politiek cabaret door fractieleider Klaas Dijkhoff, een pubquiz onder leiding van vrolijke Drent Erik Ziengs en wie wil leren twitteren kan terecht bij nieuw Kamerlid Thierry Aartsen, die als geen ander weet hoe onhandige tweets op jeugdige leeftijd een parlementariër kunnen blijven achtervolgen.



Tussen al dit aanbod zou je bijna de Algemene Ledenvergadering over het hoofd zien, die ook nog plaatsheeft. In vroeger tijden was zo’n congres of ALV het hoofdgerecht, met de speech van de partijleider als toetje. Nu is het een bijgerecht.