VVD: ‘Dit geeft een enorme boost’, D66: ‘Het dak ging eraf, dit is een historische uitslag’

Om 21 uur zijn de stembureaus gesloten. In de loop van de avond zal meer duidelijk worden over hoe de Tweede Kamer er de komende vier jaar uit gaat zien. Volg hieronder de reacties op de voorlopige verkiezingsuitslagen, van exitpolls tot prognoses.

D66-campagneleider en Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ,,Het dak ging eraf toen we vernamen dat we mogelijk 27 zetels krijgen. Dat zou een historische uitslag zijn en de grootste ooit, te danken aan onze campagne van optimisme en verbinding én lijsttrekker Sigrid Kaag’’, verklaarde hij tegenover de NOS.

Campagneleider Sophie Hermans van de VVD zegt ‘ongelofelijk trots’ te zijn op de voorlopige uitslag van 35 zetels. ,,Het geeft een enorme boost dat Nederland ons het vertrouwen geeft om nog vier jaar door te gaan. Dat is een overwinning voor Mark Rutte als lijsttrekker, voor de andere kandidaten op de lijst en niet te vergeten voor de vele vrijwilligers die hebben geholpen. Kortom: dit is een overwinning voor de VVD en dat vervult mij met trots’’, zei ze tegen de omroep.

JA21-leider Joost Eerdmans ,,had niet durven dromen” dat zijn partij mogelijk 3 zetels haalt. Dat zetelaantal kreeg JA21 volgens de exitpoll van Ipsos, die de peiling uitvoerde voor de NOS. Wel wordt een foutenmarge van twee zetels gehanteerd. Eerdmans noemt het ,,vrij uniek” dat mensen ,,in deze groten getale hun vertrouwen geven aan een partij die zo kort bestaat”. JA21 ontstond eind vorig jaar nadat Eerdmans en Annabel Nanninga na een ruzie vertrokken bij Forum voor Democratie. ,,Met onze fractie gaan we er alles aan doen om dat vertrouwen te verzilveren en resultaten te boeken”, zegt Eerdmans. ,,Dit is prachtig maar tegelijkertijd nog maar het begin.”

Lijsttrekker Laurens Dassen van de pro-Europese partij Volt zegt dat hij en de rest van zijn partij “ongelooflijk blij” zijn met het zetelaantal dat Ipsos in zijn exitpoll voorspelt. Volgens de peiling krijgt de partij mogelijk drie zetels. ,,Het lijkt erop dat Volt voor het eerst in een nationaal parlement komt en hopelijk is dat een startschot voor Volt in andere landen”, zegt Dassen. De partij is ook in andere Europese landen actief, en heeft een zetel in het Europees Parlement. ,,Het is hoe dan ook geweldig dat onze Europa-agenda bij kiezers is aangekomen”, aldus Dassen.

Sylvana Simons, lijsttrekker van BIJ1, is blij met de “broodnodige entree” die haar partij in de Tweede Kamer maakt volgens de eerste exitpoll. Ze noemt de rest van de peiling wel een “teleurstellende winst voor de huidige status quo”. Zo bestempelt ze de 2 nieuwe zetels voor de VVD “winst voor Ruttes afbraakbeleid”. Het verlies van GroenLinks laat volgens Simons wel zien dat er “in ieder geval op links animo is voor nieuwe politiek”. GroenLinks verliest volgens de eerste expitpoll zes zetels ten opzichte van 2017.

CDA-campagneleider Raymond Knops, tevens staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, reageert teleurgesteld. De partij zou uitkomen op 14 zetels, een verlies van vijf. ,,Beduidend minder dan we hadden gehoopt.’’Hij merkte op dat de partij twaalf weken geleden een nieuwe lijsttrekker kreeg. Coronaminister Hugo de Jonge maakte plaats voor minister van Financiën Wopke Hoekstra. Of de tegenvallende prognose daaraan te wijten valt, wil Knops nog niet stellen. ,,Het is nu te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Het is een exitpoll, de avond is nog lang, ik wil er niet op vooruitlopen.”

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren noemt de eerste exitpoll waarin de partij van vijf naar zes zetels stijgt “een heel hoopgevend bericht” maar in de tweede exitpoll - bekendgemaakt na het gesprek met de partijleider- blijft de PvdD op vijf zetels staan. Zes zetels zou de beste uitslag ooit voor de partij zijn, aldus Ouwehand tegen de NOS. ,,We hebben ambitie getoond.” Dat D66 flink lijkt te gaan winnen vindt Ouwehand ook een hoopvol teken omdat die partij eveneens de veehouderij radicaal wil veranderen met een halvering van de veestapel.

Carola Schouten, de nummer twee van de ChristenUnie, heeft “goede hoop dat we vijf zetels vasthouden”, zegt ze in reactie op de eerste exitpoll. Daarin staat de partij op vier zetels, hoewel zo’n poll relatief grote foutmarges heeft. ,,Het is afwachten wat uiteindelijk de uitslag wordt”, zegt Schouten, die namens haar partij vicepremier was in het kabinet. ,,We hebben laten zien dat je je idealen kan behouden en kan regeren.” In 2017 behaalde de kleinste coalitiepartij 5 zetels en in de Peilingwijzer stond de ChristenUnie juist op kleine winst. Verder wil Schouten niet te veel vooruitlopen op de uiteindelijke uitslag.

Lijsttrekker Caroline van der Plas van de de BoerBurgerBeweging (BBB) is “gigablij” met de eerste exitpolls, waarin haar partij met een zetel in de Tweede Kamer komt. Ze hoopt op nog een tweede zetel. ,,Mensen hebben ons belachelijk gemaakt en gekleineerd”, aldus Van der Plas. ,,Maar wij hebben er altijd in geloofd.”

