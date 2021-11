‘VVD en CDA waren het al eens over regeerakkoord’

De krant kreeg het geheime stuk in handen nadat een betrokkene bij de formatie het onlangs in een trein liet liggen. In het stuk werden de partijen van Mark Rutte en Wopke Hoekstra het samen eens over de hoofdlijnen van een regeerakkoord, in een poging de impasse in de formatie te doorbreken. Het akkoord stuurt ook aan op gratis kinderopvang voor ‘de meeste mensen’, een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer migranten.