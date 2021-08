VVD en D66 bespreken maandag hoofdlijnen akkoord met Hamer

De twee partijen kregen van Hamer eerder de opdracht om een soort basisplan te schrijven, waar andere partijen later nog bij kunnen aanhaken voor echte onderhandelingen. Die proeve van een akkoord is nu bijna gereed. In een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp meldt Hamer dat er vanaf begin volgende week al met andere partijen gesproken kan worden.

De informateur wil met de fracties kijken of de hoofdlijnen waar VVD en D66 elkaar op hebben gevonden nader kunnen worden uitgewerkt. Over het stuk zal nog onderhandeld moeten worden, want VVD en D66 hebben hebben coalitiepartners nodig voor een meerderheid in het parlement. Het stuk dat is opgesteld, bevat volgens Hamer ‘bouwstenen’ voor een regeerakkoord.

CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zijn sinds het ingaan van de zomer nog in beeld om formatieonderhandelingen met VVD en D66 te kunnen starten. Het is nog niet duidelijk of Hamer deze partijen gezamenlijk of apart zal uitnodigen. ,,Afhankelijk van het verloop van deze gesprekken moet er binnen afzienbare tijd duidelijkheid komen met welke partijen verdere onderhandelingen kunnen worden voortgezet", aldus Hamer.