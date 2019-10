VVD en D66: Op 5 mei zo veel mogelijk mensen vrij

Sterker nog, de partijen willen ook per motie afdwingen dat het kabinet actief moeite gaat doen om deze wens uit te laten komen. Ook moet de Kamer uiterlijk eind april 2020 te horen krijgen of deze moeite zich uitbetaalt in een vrije 5 mei voor meer Nederlanders.



,,Vrijheid is wat ons bindt", licht Kamerlid Bas van ‘t Wout (VVD) het politieke initiatief toe. ,,Het is de voorwaarde voor het leven dat wij vandaag de dag leiden. Waardoor we kunnen kiezen hóe we ons leven willen leiden. En daar mogen we best bij stil staan”, aldus de liberaal.