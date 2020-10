VVD en GroenLinks willen onderzoek naar discriminatie in Nederland

De fracties van VVD en GroenLinks willen dat de Eerste Kamer gaat onderzoeken waarom wetgeving tekortschiet om discriminatie tegen te gaan. Volgens de partijen staat in de grondwet dat discriminatie verboden is, maar neemt het aantal meldingen juist toe.

Volgens VVD-fractieleider Annemarie Jorritsma worden in wetten wel antidiscriminatiebepalingen opgenomen, maar is discriminatie tegelijkertijd niet verdwenen. Zij wees daarbij onder meer op ongelijke behandeling van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en arbeidsgehandicapten. ,,We moeten discriminatie meer fundamenteel bestrijden”, zei ze vandaag tijdens de politieke beschouwingen.

Juist de Eerste Kamer heeft volgens Jorritsma een rol te spelen, omdat de senaat bij uitstek het instituut is dat kijkt of wetten deugen en of die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Zij heeft de handen ineengeslagen met GroenLinks-fractieleider Paul Rosenmöller. Het tweetal komt later deze dag met een voorstel om een ‘verkenning’ te starten, die volgens Rosenmöller zou kunnen uitmonden in een ‘parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland’.

'Blanken of witten’

Rosenmöller vindt het tijd een stap te zetten om ‘het hardnekkige vraagstuk van het bestaan van discriminatie’ te onderzoeken en te voorzien van antwoorden. ,,Dat zou Nederland nog mooier maken”, zei hij.

De fracties van Forum voor Democratie, PVV en SGP hebben nog wel vragen bij het voorstel. Zij willen onder meer weten of het onderzoek óók betrekking zal hebben op discriminatie van ‘blanken of witten’ en antisemitisme. Ook discriminatie op basis van politieke kleur zou meegenomen moeten worden, meent Paul Frentrop van FvD. ,,Er is nu een burgemeester in Arnhem die vindt dat PVV’ers niet bij de politie thuishoren”, zei hij, verwijzend naar eerdere uitspraken van PvdA’er Ahmed Marcouch.

Jorritsma en Rosenmöller zeiden zulke vormen van discriminatie niet bij voorbaat uit te willen sluiten. ,,In principe kunnen alle onderwerpen op de agenda”, aldus Jorritsma. ,,Daarna kunnen we gaan sluizen.”

