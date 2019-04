VVD’er Daniel Koerhuis: ‘Zet statushouder ook in de rij voor sociale huur’

We wonen met 17 miljoen mensen op een klein postzegeltje dat Nederland heet. In een huis, een appartement, een woonwagen, op een zoldertje, een kamer of een woonboot.



We hebben ook huizen voor mensen die misschien net te weinig te besteden hebben voor een huis voor hun gezin. Dan dragen we allemaal wat bij en zo regelen we voor die mensen een sociale huurwoning. Al met al hebben we het goed voor elkaar. Dat hebben we samen opgebouwd en dat moeten we koesteren. Een fijn huis is belangrijk voor iedereen.



Ik zeg dit omdat we die sociale huurwoning dreigen te verliezen. Er zijn immers, net als voor veel andere huizen, lange wachtlijsten. Maar in tegenstelling tot andersoortige woningen gaan de nieuwe sociale huurwoningen die we bouwen allemaal naar statushouders. Zij hebben in veel gemeenten namelijk voorrang.



Als we doorgaan met het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders worden de wachtlijsten nooit korter. De cijfers liegen er niet om. De afgelopen drie jaar zijn er gemiddeld 18.000 sociale huurwoningen per jaar toegewezen aan statushouders. Er worden ruim 15.000 sociale huurwoningen per jaar bijgebouwd. Dat de wachtlijsten toenemen door die voorrangsregeling is duidelijk.