VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zwicht voor druk en ziet af van wachtgeld

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet verder af van wachtgeld. Hij zet zijn mening opzij nu hij opnieuw in opspraak is gekomen door een ten onrechte ontvangen reiskostenvergoeding.

Dijkhoff streek de afgelopen tijd 4900 euro per jaar op voor reiskosten die hij niet maakte, ontdekte HP De Tijd. De tweede man van de VVD had een auto met chauffeur. ,,Bij het beantwoorden van de vragen van de journalist kwam ik er achter dat ik een stomme fout heb gemaakt. Daardoor heb ik een vergoeding ontvangen die ik nooit heb willen krijgen", aldus Dijkhoff in een verklaring. ,,Ik heb na het verzoeken tot stopzetten niet op m’n loonstrook gekeken of alles ook was doorgevoerd. Dat was stom. Ik neem daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Vanzelfsprekend heb ik deze vergoeding inmiddels teruggestort.”

Ophef

Er ontstond de afgelopen week ook al ophef over het wachtgeld van Dijkhoff. De fractievoorzitter van de VVD krijgt bovenop zijn salaris als Tweede Kamerlid wachtgeld, omdat hij als minister meer verdiende dan nu. Hij krijgt jaarlijks zo'n 37.000 euro wachtgeld, dat bedrag komt bovenop zijn Kamerlidsalaris van 115.000 euro. Omdat hij in het vorige kabinet staatssecretaris (Veiligheid en Justitie) en vier weken minister (Defensie) was, heeft hij recht op aanvulling van zijn salaris.

Andere ex-bewindslieden die in de Kamer zijn beland, zoals de PvdA’ers Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen, hebben daarvan afgezien. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks, die eerder wethouder in Leeuwarden was, besloot deze maand om niet langer wachtgeld te ontvangen en het te veel ontvangen geld terug te betalen.

Maar VVD’er Dijkhoff wilde zijn wachtgeld niet kwijt. Hij vond dat hij er recht op had. ,,Het is uitgesteld loon, net als pensioen’’, zo zei hij eerder tegen de Volkskrant. ,,Daar doe ik ook geen afstand van.’’ Daar komt hij na alle kritiek nu toch op terug. ,,Ik vind nog steeds hetzelfde en ga dus ook geen andere, wellicht meer wenselijke mening verkondigen. Ik vind tegelijkertijd dat in deze discussie onze fractie op inhoud het debat moet kunnen voeren zonder iedere keer aangesproken te worden op mijn persoonlijk keuze.”



Dijkhoff heeft besloten zijn mening opzij te zetten en het wachtgeld per direct stop te zetten. ,,Ik sta nog steeds volledig achter de regeling en achter iedereen, in de landelijke, provinciale of lokale politiek, die op grond van die regeling ontvangt waar zij of hij voor heeft gewerkt", benadrukt hij.

Volste recht