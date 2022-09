VVD fronst wenkbrauwen na vertrek Kamerlid: ‘In de fractie hoorden we hem niet over asiel’

In zijn verklaring, die hij woensdagavond via sociale media verspreidde, stelt De Neef (44) ‘in het verleden’ al aangegeven te hebben ‘grote moeite’ te hebben met de manier waarop de VVD over de opvangcrisis communiceert. Zijn vertrek kwam voor fractiegenoten als donderslag bij heldere hemel: ,,Er was niemand die niet verrast was.’’