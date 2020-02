VVD hekelt overbodige Kamervragen en aannames CDA over corona

De VVD is nogal verbaasd over de toon van het CDA en het soort vragen dat de Kamerleden van de coalitiepartner hebben gesteld aan de minister van liberale huize. Die zouden deels veronderstellingen bevatten en deels overbodig zijn. ,,De zorgen vanuit het CDA begrijp ik, die heb ik ook", zegt liberaal Hayke Veldman. ,,Maar ook Kamerleden hebben de verantwoordelijkheid om de rust te bewaren en wel de juiste vragen te stellen.”



Hij vervolgt: ,,Zelf aannames doen helpt niet. Vragen stellen waarvan het antwoord gewoon op de site van het RIVM staat helpt niet. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor om in deze kwestie op een goede manier te acteren, het is niet goed om onrust aan te wakkeren. Kijk naar de minister, die doet zijn werk.”



Het CDA reageert onderkoeld op de beschuldiging. ,,Iedereen is vrij om een mening te hebben", zegt Kamerlid Joba van den Berg. ,,Wij willen graag antwoorden en we willen goed geïnformeerd zijn. Zo vragen wij al drie keer waarom andere landen in de EU scherpere maatregelen nemen (quarantaine, afzondering) dan Nederland met reizigers uit China en Noord Italië. Ook moet er meer voorlichting komen voor bezorgde mensen. Die vragen zijn feitelijk en relevant.”