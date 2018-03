VVD-kandidaat plakt honderd homoposters in strijd tegen homohaat

Van der Sande ziet wel vaker posters van kussende mensen, dat is gewoon in het straatbeeld. ,,Meestal zijn het kussende hetero’s. Ik denk dat degene die de posters van Suitsupply hebben gemolesteerd, posters van zoenende vrouwen wel interessant vinden. Maar kussende mannen… dat gaat kennelijk te ver.’’|



Hij ging er op broeden en plaatste een tweet, waarin hij Suitsupply opriep de posters van zoenende mannen ter beschikking te stellen voor een plakactie. Dat leverde hem 338 likes en 92 retweets op. Maar Suitsupply kon hem niet op korte termijn helpen. ,,We hebben nu met de VVD Amsterdam 100 posters laten maken en die gaan we plakken tegen de intolerantie.’’



De Suitsupply-poster op de abri voor zijn eigen huis is nu weg. ,, Die is vervangen door een VVD-poster. Ik ben er dus niet op achteruit gegaan.’’