VVD stopt met TikTok en wil landelijk verbod ‘als dat moet’: ‘Wij schuwen geen enkele maatregel’

met video Halve Duitse kabinet op bezoek in Nederland: ‘Zolang we geen voetbal spelen zijn we goede partners’

Duitsland heeft de eerste achttien Leopard 2-tanks geleverd aan Oekraïne. Bondskanselier Olaf Scholz bevestigde het maandag in Rotterdam na een diepe zucht. ,,We hebben geleverd zoals aangekondigd.” Wapenleveranties liggen nog altijd gevoelig in Duitsland, al leverde geen enkel Europees land zoveel wapentuig aan Kyiv als Duitsland. Vaak deed het land dat in samenwerking met Nederland, zoals bij de pantserhouwitsers.