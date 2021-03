VVD verliest terrein in villadorpen, CDA heerst niet meer op het platteland

In Bloemendaal, het rijkste dorp van Nederland, is het aandeel VVD-stemmers flink gezakt: van 40 naar 32 procent. De VVD is daar nog wel de grootste, maar D66 rukt op. Ook in Laren, een andere steenrijke gemeente, heeft de VVD een boel kiezers aan D66 verloren.



Het valt op: in lommerrijke villadorpen als Wassenaar, Heemstede en Rozendaal verliest de partij van Mark Rutte óók terrein. Mogelijk zijn vermogende kiezers niet blij met ‘linkse’ VVD-verkiezingsplannen en zien zij na tien jaar Rutte meer heil in D66-lijsttrekker Sigrid Kaag.