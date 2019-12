VVD wil ook 'tekstuele kinderporno' verbieden

Pornografische afbeeldingen en filmpjes van kinderen zijn al verboden, maar teksten over seksueel misbruik van kinderen zijn dat niet. Daardoor kunnen politie en justitie ook weinig beginnen tegen een 'pedohandboek' dat in de krochten van het internet circuleert. Dat beschrijft tot in detail hoe een pedoseksueel het vertrouwen van kinderen kan winnen, hen kan misbruiken en daarmee kan wegkomen, bracht RTL Nieuws vorig jaar aan het licht.