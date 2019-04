VVD zet senator uit de Eerste Kamer

Duthler is al langer in opspraak omdat ze als senator haar politieke portefeuille en haar zakenbelangen niet goed zou scheiden. Ze is zowel woordvoerder over de zorg, als betrokken bij bedrijven van haar man die opdrachten deed voor het ministerie van Volksgezondheid. Dat was een van de redenen dat de Eerste Kamer een strengere gedragscode wil invoeren om ‘de schijn van belangenverstrengeling’ bij senatoren te voorkomen.

Directe aanleiding voor Duthlers schorsing is een rechtszaak die zei gisteren verloor tegen zakenblad Quote. Die had een artikel geschreven over het beslag dat op een van de bedrijven van Duthler zou zijn gelegd. Volgens de rechter heeft het blad geen regels overtreden. Bovendien moet een publiek figuur volgens de rechter meer kritiek dulden dan iemand zonder publieke functie. Het artikel levert een bijdrage aan het actuele maatschappelijke debat over de integriteit van Kamerleden.