Waarheen met de migrant? Deze vijf plannen liggen vandaag op tafel

Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee de Europese Unie bereikt, is in jaren niet zo laag geweest. Toch heeft het Europese asieldebat een kookpunt bereikt. Vandaag vergaderen de staats- en regeringsleiders in Brussel over vijf mogelijke oplossingen.

Plan A: Ontschepingsplatformen

De van zee opgepikte migranten worden in dit plan overgebracht naar kampen in Noord-Afrika (Tunesië, Egypte, maar ook niet-kustlanden worden genoemd). Daar moeten VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en het gastland de opvang verzorgen. Het idee: economische migranten worden er snel van 'echte' vluchtelingen gescheiden. De eerste groep wordt direct teruggestuurd, de tweede vliegt via een luchtbrug naar Europa. Het land dat zo'n kamp wil, kan op flinke EU-hulp rekenen.

Status: Kansrijk. Europa kijkt of dit juridisch kan en mag en hoe het logistiek zou moeten. Er is achter de schermen overleg met UNHCR, de internationale organisatie voor migratie IOM, en (naar verluidt) ook met mogelijke landen van vestiging. Donald Tusk, voorzitter van de EU-raad, rekent op groen licht.

Plan B: Opvangcentra EU

Deels als plan A. Maar dan liggen de opvangcentra binnen de EU. Scheelt ingewikkelde onderhandelingen met bijvoorbeeld Tunesië. De opvangcentra zijn 'gesloten' om te voorkomen dat de migrant op eigen houtje verder reist. Net zoals nu blijft het aankomstland, heel vaak Italië, in eerste instantie verantwoordelijk, maar dat land krijgt steun van de Europese grens- en kustwacht en het Europese asielagentschap. De vluchtelingen die mogen blijven, worden verdeeld over Europa.

Status: Minder kansrijk. Frankrijk en Spanje zijn voor, Italië is fel tegen, dat land wil niet met de meeste migranten opgescheept zitten, want verdere verdeling over Europa wil nog weleens haperen. Ook premier Rutte is niet enthousiast: het blijft voor migranten namelijk aantrekkelijk om aan de Libische kust op een gammel rubberbootje richting Europa te stappen. Desondanks: in onderzoek bij de Europese Commissie.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Als symbool van solidariteit met vluchtelingen zijn gisteren papieren bootjes aangeboden aan het Europees Parlement. © BELGAONTHESPOT

Plan C: De Albanië-variant

Tijdelijke opvangcentra in Europa, maar net buiten de EU (bijvoorbeeld Albanië) voor in dit geval afgewezen asielzoekers: het (officieuze) Deens/Oostenrijkse plan. Juridisch probleem: mensen die al in de EU zijn aangekomen, worden dan weer buiten de EU opgevangen.

Status: Volgens de Commissie is dit plan afgelopen zondag vrij algemeen verworpen, omdat het niet in overeenstemming met het Europees en internationaal recht is.

Plan D: Opvang in de regio

Opvang in de regio voor oorlogsvluchtelingen, grote opvangcentra dichtbij het conflictgebied. De VVD roept er al jaren om. De betrokken landen krijgen veel financiële hulp uit Europa, dat eventueel asielzoekers overneemt. Dit gebeurt feitelijk al in de vorm van de asieldeal met Turkije en in de vorm van minder vergaande afspraken met Jordanië en Libanon, dat één miljoen Syrische vluchtelingen herbergt.

Status: Wordt dus al toegepast. Premier Rutte zou graag 'meer Turkije-achtige deals' zien, maar een oplossing voor de huidige - economisch geïnspireerde - migrantenstromen zijn ze niet. Die moeten weer op een andere manier worden gestopt: met Marshall-achtige hulp dat de landen van herkomst economisch doet opbloeien, waarmee de reden voor vertrek ontvalt. Het plan loopt, maar niet echt lekker: lidstaten lopen 1,2 miljard euro achter met hun bijdragen aan het zogenoemde Trust Fund Africa.

Plan E: Prikkeldraad

Simpel de grens afsluiten met muren, hekken en prikkeldraad. Een waar Fort Europa. Het is de favoriete oplossing van de zogenoemde Visegradlanden: Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië. Die weigeren ook mee te doen aan de verplichte spreiding van asielzoekers met verblijfsvergunning over Europa.

Status: Wordt al toegepast door met name Hongarije, is voor Brussel en de meeste andere lidstaten geen oplossing.