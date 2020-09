Waarom SP denkt dat het referendum het nu wél gaat redden

Analyse Verkie­zings­cam­pag­ne begint vroeger dan verwacht door corona

13 augustus Het politieke debat deze week over de coronacrisis is uitgemond in een populariteitsquiz en haantjesgedrag. Parlementariërs spraken vanuit de Tweede Kamer vooral hun eigen achterban toe. Coronaminister De Jonge zat in de hoek waar de klappen vielen, net als de regeringscoalitie.