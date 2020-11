Waarom Thierry Baudet zijn rechterhand niet snel zal laten vallen

In een leeg Ahoy glunderde Thierry Baudet in extremis, toen hij drie weken geleden Freek Jansen introduceerde als ‘mijn nummer 7’ voor de aankomende verkiezingen. Hoewel onbekend bij het grote publiek, is Jansen al vanaf de start van de partij vertrouweling van Baudet. Jansen was chauffeur, soms mediaman, politiek sparringpartner en gewoon ‘vriend’, aldus Baudet.



Waar Thierry is, is Freek. Of dat nu in de Tweede Kamer is, waar Jansen als medewerker werkt, of bij de grote partijbijeenkomsten is.



Toen Baudet in het koetshuis van Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn besloot zijn denktank om te vormen tot politieke partij, was Jansen van de partij. Toen Baudet zijn ‘boreale’ overwinningsspeech schreef, na gewonnen verkiezingen, was het Jansen die naast hem zat achter de laptop in het Zeister hotel Figi. Even later stak Baudet van wal: ,,De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond.”