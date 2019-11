Waarom was Wim Kok zo argwanend en nors? Nieuwe biografie geeft antwoorden

Koude oorlog in ziekenhuis­land, megabedra­gen achter cao-over­leg op straat

14 november Werkgevers en werknemers in de ziekenhuiswereld zijn verzeild geraakt in een loopgravenoorlog in aanloop naar de landelijke actiedag woensdag. Nu blijkt dat in de cao-onderhandelingen megabedragen omgaan die oplopen tot bijna 1 miljard euro.