Wat gebeurt er als kabinet Syriëgangers niet ophaalt?

Om hoeveel Nederlandse jihadi’s gaat het?

Nu IS haar laatste stukje grondgebied in Syrië aan het verliezen is, geven elke dag nieuwe jihadstrijders zich over. Vorige week zelfs vierhonderd in twee dagen. Volgens president Trump zitten er momenteel achthonderd mannen vast en moeten die door Europa worden teruggenomen. ,,Het kalifaat staat op het punt om te vallen. Als Europa geen actie onderneemt dan is voor ons het enige alternatief om de IS-strijders vrij te laten.’’ Hoeveel Nederlanders daar tussen zitten, is onduidelijk. Tellingen van inlichtingendienst AIVD wijzen erop dat er nu nog ongeveer 135 Nederlandse jihadstrijders in Syrië zijn. Het merendeel is jong en man.



Wil het kabinet hen naar hier halen?

Tot dusver pertinent niet. De discussie draaide tot nu vooral om hun vrouwen en kinderen die in Noordoost-Syrië in vluchtelingenkampen terecht zijn gekomen. Ook zij worden vooralsnog niet naar Nederland geholpen. Alleen als zij zelf naar een Nederlandse ambassade komen op ‘veilig grondgebied’, ligt er een ticket klaar. Maar dat lukt niet, want de Koerden die de kampen bestieren laten hen niet gaan. Over de mannelijke jihadstrijders peinsde de regering tot nu geen moment. Daar houden, was het standpunt.