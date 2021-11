Wat kan het kabinet nu: de (pijnlijke) scenario’s op rij

Coronavirus LIVE | De Jonge: ‘1G-be­leid niet uitvoer­baar’, noodtoe­stand en lockdown in Slowakije

Een recordaantal Nederlanders is in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 23.789 meldingen van positieve tests. Het oude record was vorige week donderdag gevestigd, met ongeveer 23.600 nieuwe gevallen in een dag tijd.Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

