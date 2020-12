Wat mag er straks nog wel? Het antwoord in zes vragen

VIDEO Gemor binnen CDA: ‘Partijbu­reau staat volledig ten dienste van Hugo de Jonge en zijn vrienden’

10 december In de aanloop naar het verkiezingscongres blijft het rommelen in het CDA. Gebrek aan enthousiasme treft de campagnekas en er is nog steeds twijfel of de lijsttrekkersverkiezing van juli wel eerlijk is verlopen.