‘We kunnen beter samenwerken aan het lerarentekort dan tegenover elkaar staan’

Planbureau slaat alarm: kabinet haalt klimaatdoe­len niet

1 november Het eerder dit jaar gesloten Klimaatakkoord is niet genoeg om het kabinetsdoel van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuwe doorrekening van de klimaatplannen.