We zijn korter gaan douchen en kopen vaker tweedehands

Al jaren maken ongeveer zeven op de tien Nederlanders zich zorgen over de CO2-uitstoot en klimaatverandering. De onderzoekers wilden weten of we ook ons gedrag daar op aanpassen. Dat gaf een wisselend beeld. Weliswaar was in 2022 een verandering in ons gedrag te zien, maar die kwam lang niet altijd voort uit zorg om het klimaat. Veel Nederlanders moesten het ook gedwongen zuiniger aandoen door de hoge energierekening.



Zo rijden we minder auto dan twee jaar geleden, de vorige keer dat dit onderzoek werd gehouden. In 2020 reden we gemiddeld nog zo’n 12.300 kilometer per jaar met onze wagen, dit jaar verwachten we zo’n 2000 kilometer minder te rijden. Dat komt overigens ook omdat aan het begin van het jaar door de coronamaatregelen meer mensen thuis werkten. Verder zijn we dit jaar minder minuten gaan douchen: van gemiddeld 7,1 naar 6,6 minuten per dag. 14 Procent koopt het liefst tweedehandskleding, bij het vorige onderzoek was dat nog 9 procent.