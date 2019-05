Weer dreun voor Wilders, dus in zijn achterban borrelt het

Geert Wilders stond maar wat trots op het podium in Milaan, vorig weekend. Zij aan zij met Marine Le Pen en de Italiaanse Lega-leider Matteo Salvini. Samen zouden ze de ‘rechtse superfractie’ gaan vormen in het Europees Parlement. Maar met de definitieve uitslag in handen is de balans voor Wilders triest: hij kan geen enkele zetel bijdragen aan dat front. Nul zetels wist hij in de wacht te slapen, een dieptepunt sinds de Limburger in 2005 de PVV stichtte. Ironisch genoeg kan alleen een eventuele brexit ervoor zorgen dat de PVV nog in het Europees Parlement komt, dan worden de Britse zetels herverdeeld.