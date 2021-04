Wéér een kabinetsplan uit de crisis, maar ‘zonder beloftes’

Alle stukken op tafel, goed idee? ‘Onderhan­de­len in openbaar­heid gaat niet’

2 april Álle formatiestukken op tafel. Dat is wat er vandaag gebeurde, naar aanleiding van de discussie over die ene zin in de papieren van voormalig verkenner Kajsa Ollongren: ‘Positie Omtzigt: functie elders'. Voor het eerst kreeg iedereen een inkijkje in alles wat er besproken was tijdens de onderhandelingen. Mooi, die transparantie, of heeft beslotenheid ook een nut?