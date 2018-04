'Weinig hulp in stemhokje voor gehandicapte'

Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking konden tussen 12 maart en 4 april klachten melden over de toegankelijkheid van stembureau's bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er kwamen meldingen binnen van mensen met een visuele beperking die de kleine lettertjes op het stembiljet niet konden lezen en van kiesgerechtigden met een beperking die geen hulp kregen bij het stemmen.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is bij de verkiezingen gebleken dat stembureaumedewerkers niet goed op de hoogte waren de regels. Zo mogen mensen met een lichamelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje. Ze mogen zelfs kiezen wie hen helpt.

Dat dit recht ook geldt voor mensen met een visuele beperking, was volgens het College voor de Rechten van de Mens ook niet bij iedereen bekend. ,,In de meeste gevallen mocht de kiezer na enige discussie alsnog met hulp stemmen. In een enkel geval werd de hulp definitief geweigerd of wilde de stembureaumedewerker de hulp alleen zelf verlenen", aldus het College in een verklaring.