Niemand in politiek Den Haag kan er meer omheen: de welvaart in ons land is niet eerlijk verdeeld. Tien procent van de rijkste Nederlanders bezit liefst 61 procent van het vermogen (exclusief pensioen), de top 1 procent zelfs een kwart van het totale vermogen.

Het vermogen is ‘schever’ verdeeld ‘dan eerder werd gedacht’, zo blijkt uit een onderzoek onder leiding van econoom Laura van Geest. Naar de studie is lang uitgekeken, want met name linkse partijen hekelen die grote scheefgroei. Het onderzoek moet het startsein vormen voor het kabinet om het belastingstelsel nog eens tegen het licht te houden.

Geen verrassing

Volgens de onderzoekers is duidelijk dat de meeste Nederlanders hun inkomen vooral uit arbeid krijgen - geen verrassing uiteraard- maar dat de rijkste 1 procent van Nederland het vooral haalt uit hun bedrijven, tweede huizen en beleggingen. Dat zou dus het handvat kunnen zijn om de belasting op arbeid te verlagen, en die op vermogen te verhogen.

Immers: wie minder heeft, betaalt dus een relatief groter deel van zijn inkomen aan belastingen. Bovendien schrijft Van Geest: ,,Te scheve verdeling van vermogen is economisch schadelijk.”

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste groep Nederlanders hun vermogen vooral in de eigen woning heeft zitten (63 procent van het vermogen), terwijl de rijkste 10 procent het geld vooral in een bv of vennootschap heeft gestald. Daarop is de belastingdruk de laatste jaren juist gedaald. Bovendien is die lager dan voor een werknemer met een goed inkomen.

Ook als een bedrijf overgaat naar een opvolger, is de daarvoor geldende schenk- en erfbelasting zó gunstig, dat dit de scheefgroei in vermogen verder in stand houdt.

Rutte

Premier Mark Rutte liet al weten dat het kabinet het advies ter harte neemt, al moest hij het rapport nog lezen. ,,Er zijn verschillen in vermogensverdeling waarvan je zegt: hoe kan dat nou? Een klein groepje springt er heel gunstig uit. We gaan vermogens zwaarder belasten, en de opbrengst gebruiken om inkomstenbelasting te verlagen.”

Rutte zegt dat rijk zijn ‘op zich mag’. ,,We hebben geen jaloeziebelasting. Maar je kunt je afvragen: is dat fair?” Volgens hem komt het kabinet rond Prinsjesdag met een plan om te kijken naar minder belasting op arbeid, meer op bezit. ,,Dan gaan we kijken of dat lukt. Maar je moet dat heel precies doen. Iemands eerste huis, je pensioen of het MKB wil je niet raken.” Hij is met name bang dat een middenstander die zijn hele gespaarde pensioen op een spaarrekening heeft staan hard wordt geraakt.

Toch lijken de geesten rijp om het belastingstelsel te herzien. Alle coalitiepartijen, ook de VVD, zeggen daaraan toe te zijn. Kink in de kabel is nog wel dat die hervorming niet met een week geregeld is: zo'n systeemverandering vergt jaren. Alleen al de nieuwe manier waarop vermogen in box 3 wordt belast, lukt niet eerder dan in 2025.

Volledig scherm Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, deed los van haar baan onderzoek naar vermogensverdeling in ons land. © ANP