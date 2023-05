Werd 5,6 miljard aan coronageld wel goed besteed? Onzekerheid duurt voort

De coronapandemie is voorbij maar het ministerie van Volksgezondheid heeft nog steeds niet kunnen aantonen dat 5,6 miljard euro goed besteed is. Het wordt hoog tijd dat minister Sigrid Kaag van Financiën ingrijpt en dat de bonnetjes op tafel komen, vindt de Algemene Rekenkamer.

Volgens de Algemene Rekenkamer is van miljarden euro’s die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgaf tijdens de coronapandemie nog steeds niet vast te stellen of dat geld goed is besteed. Elk jaar onderzoekt de Rekenkamer alle uitgaven die het kabinet van het voorgaande jaar deed. In haar verantwoordingsonderzoek over 2022 roept de Rekenkamer minister Sigrid Kaag (Financiën) op om haar collega Ernst Kuipers (VWS) ‘de helpende hand te bieden’.

Lees ook PREMIUM Woensdag gehaktdag, maar het kabinet heeft al 23 jaar niets te vrezen

Voor het derde jaar op rij concludeert de Rekenkamer dat het ministerie van VWS er niet in slaagt te verantwoorden waar al het geld dat tijdens het bestrijden van de coronacrisis is uitgegeven naartoe is gegaan. aanvankelijk had de Rekenkamer daar nog begrip voor. Er moesten onder ‘hoge druk’ allerlei maatregelen worden genomen. Maar nog altijd kan het ministerie van 5,6 miljard euro niet aangeven of dat geld goed is besteed. Bijvoorbeeld omdat niet kan worden hardgemaakt dat alle goederen en diensten waarvoor is betaald ook zijn geleverd.

Bonnetjes

Quote Bij VWS is het niet op orde. Ook niet bijna op orde. Ewout Irrgang, Algemene Rekenkamer Volgens de Algemene Rekenkamer gaat het meer om het excuus dat ‘niet alle bonnetjes zijn bewaard'. Volgens de controleurs van het kabinet is er op het ministerie van VWS een tekort aan financieel specialisten maar rammelt ook de cultuur op dat ministerie. Rekenkamer-bestuurder Ewout Irrgang: ,,Het verantwoorden of belastinggeld goed is uitgegeven, vinden ze gewoon niet belangrijk genoeg.’’ De Rekenkamer wil daarom dat Kaag meer toezicht gaat houden op het departement. Het hoort volgens de Rekenkamer bij haar verantwoordelijkheid om te zorgen dat al het door het kabinet uitgegeven geld goed wordt uitgegeven.



,,Waar gewerkt wordt, worden altijd fouten gemaakt’’, zegt Irrang bij de presentatie van het rapport aan de Tweede Kamer. Maar de coronacrisis hoeft geen excuus te zijn voor slecht financieel beheer, staat in het rapport. De Rekenkamer wijst op de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken die ook voor miljarden aan noodpakketten optuigden om ondernemers en werknemers door de crisis te helpen. Zij hadden hun administratie wel op orde.

Door het ijs

Irrgang: ,,Bij VWS is het niet op orde. Ook niet bijna op orde. Voor de derde keer op rij moet de Rekenkamer een onvoldoende uitdelen. Dat is niet gewoon. Als we weer in de crisis komen, is de kans groot dat we door het ijs zakken met het financieel beheer.’’

Minister Kaag wees er bij het in ontvangst nemen van het rapport op dat de overheid veel geld uitgeeft. Eerder deze week nog waarschuwde de Raad van State dat het kabinet ‘langs de vangrail scheert’: bij het eerste de beste zuchtje tegenwind dreigt de overheid in grote financiële problemen te komen. Reden volgens Kaag om te zorgen dat geld goed wordt besteed: ,,Wat we nu doen, bepaalt of de luchtbel die we aan onze kinderen doorgeven toekomstbestendig is, of op knappen staat.’’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: