Werkgevers willen coronatoegangsbewijs wel als optie: ‘Als laatste redmiddel’

In de politiek was aanvankelijk een ruime meerderheid voor de coronapas, maar naarmate het virus minder impact had, groeide het verzet. In de zesde verlenging van de tijdelijke coronawet was de coronapas (3G) daarom geschrapt.



Maar dat is onverstandig, vinden werkgevers. ,,Het belangrijkste is dat we nieuwe lockdowns voorkomen en de samenleving en economie openhouden”, meldt de woordvoerder. ,,Daarom is het van groot belang dat alle mogelijke middelen beschikbaar zijn voor het worstcasescenario. De wet regelt alleen de juridische basis, de daadwerkelijke inzet vraagt apart een beslissing.” Ook in diverse sectorplannen (van de culturele instellingen en casino’s) speelt het coronatoegangsbewijs een rol, vooral als andere maatregelen genomen zijn en het virus nog altijd hard rond raast.



Het kabinet wil de Wet publieke gezondheid ‘coronaproof’ maken. De aangepaste wet moet de oude juridische noodverbanden vervangen. Maar de totstandkoming is een haastklus geworden nadat het parlement de tijdelijke wet had afgeschoten.