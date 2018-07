Wie is toch die lachende man naast president Trump?

Over één ding zijn de Amerikaanse media - als ze al over de ontmoeting schrijven - het wel eens: deze man in zijn strakke zwarte pak is blijkbaar niet onder de indruk van Trump. Het onderonsje voor de camera waarin Rutte de Amerikaanse president onderbreekt en tegenspreekt staat vrijwel overal centraal.



'Dutch Prime Minister Mark Rutte Tells Off Trump Right To His Face', kopt The Huffington Post. Ook bij de politieke websites The Hill en Politico wordt het opmerkelijke momentje uitvoerig besproken.



Trump betoogt over een mogelijke handelsovereenkomst met de EU als Rutte hem plots in de reden valt. ,,Als we eruit komen is dat positief. En zo niet, dan is dat ook positief'', zegt Trump. ,,Nee'', zegt Rutte lachend, ,,Niet positief. We moeten er op een of andere manier uit komen.'' Trump laat zich niet van de wijs brengen en praat gewoon door. Het gesprek verliep niettemin 'met respect', aldus Rutte na afloop.



Lees hier het officiële transcript van de ontmoeting.