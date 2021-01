Wie mag toch naar buiten tijdens avondklok? Hulpdiensten, mensen met hond en talkshowgasten krijgen vrijbrief

Om toch naar buiten te kunnen moet je straks een formulier invullen (de zogenoemde Eigen Verklaring die later nog op de Rijksoverheids-site beschikbaar komt) en - in geval van werk - ook een verklaring van de werkgever kunnen tonen. Op overtreding van de avondklok komt een boete van 95 euro te staan.

De Tweede Kamer moet nog instemmen met het straatverbod in de avond en nacht (het debat daarover is morgen), maar het kabinet denkt dat het nodig is om het coronavirus verder te bedwingen. De avondklok zou de reproductiewaarde met 8 tot 13 procent kunnen drukken. In een brief aan de Kamer beschrijft de regering de regels.