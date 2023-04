Wiebelig kabinet en coalitie staan bakken met kritiek te wachten in debat

Met een bijzondere bezweringsformule is de crisis in het kabinet rond stikstof bezworen. Maar oppositiepartijen maken er dinsdag vanaf 16.30 uur in een debat gehakt van.

Na dagen van beraad onder hoogspanning besloten VVD, D66, CDA en ChristenUnie vrijdag dat de ruzie over stikstof vooruit wordt geschoven. Het CDA kondigde aan dat de partij er later over wil heronderhandelen. Een unieke constructie, want eigenlijk wordt het regeerakkoord dus op enig moment opengebroken. Tot die tijd wil Rutte IV doorregeren.

De verkiezingswinst van BBB zet het CDA onder druk, want de partij van Wopke Hoekstra wil - anders dan D66 - niet het jaar 2030, maar 2035 aanhouden als deadline voor het halen van de stikstofdoelen. Maar een besluit hierover is dus uitgesteld, een kabinetsval kan geen van de regeringspartijen nu riskeren uit angst voor een afstraffing bij verkiezingen.

Het plan nu: wachten wat er uit het landbouwakkoord komt en wat de provincies, waar nu nieuwe besturen worden gevormd, denken te kunnen doen aan de reductie van de stikstofuitstoot. Premier Mark Rutte: ,,We gaan niet pauzeren met stikstof, we gaan echt versnellen.’’

D66 ‘begrijpt’ CDA

Maar de oppositie zal toch proberen de coalitiepartijen uit elkaar te spelen. Staat CDA niet al met één been buiten het kabinet? CDA-leider Wopke Hoekstra wil daar niet van spreken. ,,Nu heronderhandelen is niet de snelste weg naar succes. Het is fatsoenlijk om eerst recht te doen aan provincies. Ook het landbouwakkoord is wezenlijk.’’

Maar of het uiteindelijk lukt? Hoekstra: ,,Je hebt nooit de garantie dat het lukt. Maar die heb je op geen van de 365 dagen in Den Haag. Juist na zo’n verkiezingsuitslag moet je je uiterste best doen om recht te doen aan wat in het land speelt.” D66-leider Sigrid Kaag reageerde koeltjes: het staat het CDA ‘vrij’ om te vragen om aanpassing van het regeerakkoord: ,,Of het lukt is een tweede. Ik heb begrip voor hun positie”, zei Kaag.

Verbetering beloofd, maar hoe?

Ook op andere dossiers beloofde het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer ‘verbetering’. Het gaat dan om de kloof tussen stad en platteland, de gebrekkige afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsschade in Groningen. Maar hoe het kabinet dat denkt te gaan doen, heeft het nog niet gezegd.

Sommige oppositiepartijen zeggen nu al geen vertrouwen in het kabinet meer te hebben: JA21 en de PVV komen sowieso met een motie van wantrouwen.

