Wiebes blundert met uitspraak over versterkingsoperatie Groningen

Die uitspraak deed Wiebes vanmiddag na een extra ingelaste ministerraad over de veiligheidssituatie in Groningen. Hij vertelde toen dat de Staat fors moet bijdragen aan de versterking van honderden woningen in het Groningse aardbevingsgebied. De oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil – verenigd in de NAM – betalen die kosten niet, omdat de NAM niet aansprakelijk is voor ‘veilige’ woningen.



,,We hebben afgesproken dat we dit samen gaan doen”, zei Wiebes tegenover de verzamelde pers. ,,Alle portemonnees doen mee. De regio, het Rijk en de woningcorporaties leveren een bijdrage. Als we het samen doen, moet het te dragen zijn.”



Groningse bestuurders reageerden onthutst. ,,Een uiterst onhandige uitspraak”, zegt een provinciewoordvoerder. Volgens de woordvoerder gaat de regio helemaal niets bijdragen aan de versterkingsoperatie. ,,Dit heeft tot veel onrust en woede geleid.” Wiebes heeft zijn uitspraken inmiddels via zijn woordvoerder laten corrigeren.