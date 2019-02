Wiebes: Fout energienota heeft waarschijnlijk weinig gevolgen voor koopkracht

De oppositie wil dat het kabinet mensen gaat compenseren voor deze hogere kosten. ,,De energie gaat omhoog, de huur gaat omhoog, de kinderopvang gaat omhoog, de boodschappen gaan omhoog, en dit kabinet doet niets’’, aldus Lilian Marijnissen (SP). ,,Grijp in en compenseer voor de stijgende energierekening’’, riep ze de minister op. Ze kreeg bijval van onder andere de PvdA, SGP, 50Plus en de PVV.



,,Mensen is beloofd dat iedereen er op vooruit zou gaan, daar komt niets van terecht’’, zegt PVV’er Alexander Kops. ,,Dit kabinet doet niets anders dan liegen en bedriegen. Op 20 maart zullen de mensen afrekenen met dit vreselijke kabinet.’’ Ook William Moorlag (PvdA) wil dat het kabinet de burger tegemoet komt: ,,Het koopkrachtplaatje ligt aan gruzelementen’’, zegt hij.



Maar Wiebes voelt vooralsnog niets voor ingrijpen. Hij benadrukt dat het Centraal Planbureau (CPB) op dit moment bekijkt of de koopkrachtplaatjes die met Prinsjesdag bekendgemaakt zijn bijgesteld moeten worden. Het kan best zo zijn dat mensen, ondanks de tegenslag rond energie, er nog altijd op vooruit gaan dit jaar. ,,Het leven bestaat uit meer dan energie’’, aldus Wiebes, die verwacht dat de hogere energiekosten wegvallen tegenover andere kosten die lager dan verwacht uitpakken.



Het CPB komt volgende maand met een nieuw overzicht. ,,Daar moeten we eerst op wachten. Daarna gaan we de kwestie opnieuw bespreken.’’ Volgens Snels ‘begrijpt Wiebes het nog steeds niet’.