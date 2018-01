Wiebes: Hopelijk volgende week schadeprotocol Groningen

Wiebes wijst er wel op dat het kabinet er niet alleen over gaat. Groningse organisaties als tet Groninger Gasberaad (GGB) en de Groninger Bodem Beweging (GBB) zijn ook bij de opstelling van het schadeprotocol betrokken. Ook wil hij nog met de lokale bestuurders in het bevingsgebied overleggen.

Volgens de VVD-bewindsman is er sprake van een 'constructieve sfeer' en een 'samengevoel'. Hij zei dat er ook in het weekeinde aan het schadeprotocol wordt doorgewerkt. Het gaat vooral nog over een paar technische zaken.

Gedupeerde woningeigenaren leven al bijna een jaar in onzekerheid over het verhalen van de bevingsschade, nu de NAM uit de schadeafhandeling wordt gehaald. Van het gaswinningsbedrijf wordt wel verwacht de portemonnee te trekken. Zodra het protocol af is, kan er volgens Wiebes een 'nette organisatie' worden gemaakt, waarmee de woningeigenaren eindelijk claims kunnen indienen.

Zeerijp

De gaswinning staat na de forse aardbeving in Zeerijp weer bovenaan de politieke agenda. Het dorp werd getroffen door een beving van 3,4 op de schaal van Richter, de zwaarste beving in Groningen sinds 2012. De talloze bevingen in Groningen zijn een gevolg van de aardgaswinning in het gebied.

De belangenclubs GGB en GBB stapten eerder deze maand uit het overleg, omdat de hand van de NAM nog altijd te zien zou zijn in de conceptplannen. Vorige week besloten ze toch weer aan te schuiven. Wiebes zou genoeg toezeggingen hebben gedaan om de gesprekken weer op gang te helpen.

Eén loket

Wiebes zei na aardbeving bij Zeerijp al dat hij gaat bekijken of de gaswinning verder kan worden teruggeschroefd dan in het regeerakkoord is afgesproken. Hij wil dat er één loket komt waar alle Groningers met aardbevingsschade terecht kunnen. Dat loket moet worden bemand door onafhankelijke experts die per individueel geval bepalen of er recht is op schadevergoeding.