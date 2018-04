Wiebes legt verband dividendtaks en aardgas in vrijgegeven memo

'Positie Rutte in gevaar' LIVE: 'Rutte belazert de boel met vals en vies spelletje over memo's, wegwezen!'

15:28 Premier Mark Rutte heeft vandaag een zwaar debat over het afschaffen van de dividendbelasting. Hij zal uit moeten leggen hoe hij kon volhouden dat hij niet wist van het bestaan van ambtelijke memo's over de kwestie, terwijl hij zelf informatie uit die stukken gebruikte tijdens de formatieonderhandelingen. De oppositie is woedend over de gang van zaken en vraagt zich openlijk af of dit kabinet nog te vertrouwen is. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.