Wiersma bungelt na nieuwe melding over wangedrag en ‘laatste waarschuwing’ VVD, zit zelf ziek thuis

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

Het gaat om een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond tijdens een werkbezoek van Wiersma in Bussum, waar de minister volgens zijn weekagenda een magazine ontving op het congres ‘De dag van het praktijkonderwijs’. Wat er precies onplezierig verliep is nog onbekend, maar het was voor de organisatie wel aanleiding om het incident later in de week te melden aan het ministerie, dat hierna heeft beloofd om in gesprek te gaan met de betrokkenen.

De VVD-minister kan zich op dit vlak geen misstap permitteren. Na onthullingen in diverse media dit voorjaar over wangedrag tegen medewerkers en een boze uitspatting op werkbezoek beloofde het VVD-talent beterschap, ook nadat VVD-kopstukken hadden gewaarschuwd dat dit gedrag ‘verleden tijd moet zijn'. ,,We vertrouwen erop dat Dennis alles in het werk stelt waardoor dit gedrag tot het verleden behoort", zei fractieleider Sophie Hermans eind mei. ,,Dat vinden wij ongelooflijk belangrijk. Iedereen die hier werkt, moet dat prettig en veilig kunnen doen.”

Op het partijcongres begin juni deed Wiersma opnieuw een publiekelijk mea culpa, na de straffe teksten van partijgenoten en laatste waarschuwing van de top van de VVD. De ernst van het ‘onplezierige incident’ in Bussum zal waarschijnlijk het politieke lot bepalen van Wiersma. Eerder stelden coalitiebronnen al dat het er beroerd uitziet voor de minister als er nieuwe verhalen opduiken over vergelijkbaar wangedrag van ná eind april. ,,Dan is het een ander verhaal”, zegt een ingewijde.

Wiersma lag dit voorjaar weken onder vuur na publicaties over zijn ‘horkerige’ gedrag. Eind april erkende de minister eerst dat hij ‘te fel’ was geweest maar stelde dat het alleen in het begin van zijn ministerschap mis ging, en dat het gedrag vooral gevolg was van zijn dadendrang. Later erkende hij dat hij zich ook ‘kwetsend’ en ‘onaangenaam’ heeft gedragen richting zijn fractiemedewerkers toen hij nog VVD-Kamerlid was. Hij had met deuren geslagen en was dwingend. Dieptepunt: dat hij een basisschooldirecteur de huid vol had gescholden tijdens een werkbezoek.