Wilders: ‘geef Nederland buiten op straat zijn vrijheid terug’

Live debatDe steun voor het coronabeleid van het kabinet kalft steeds verder af. De voltallige oppositie heeft in het nieuwste coronadebat van vanmiddag kritiek: links op het nieuwe steunpakket voor bedrijven, PVV en Forum voor Democratie eisen verdergaande versoepelingen van de beperkingen. Unanieme ergernis is er verder op de mondkapjesplicht in het OV.

Het coronadebat leverde vanmiddag meteen vuurwerk op. Het linkse blok van GroenLinks, PvdA en SP is boos over het schrappen van de eis dat bedrijven in ruil voor financiële noodsteun geen werknemers mogen ontslaan. ,,Asociaal”, noemde SP-leider Marijnissen dat. ,,Dit gaat voor grote hoeveelheden ontslagen zorgen”, zei Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, tegen VVD-fractievoorzitter Dijkhoff die het debat aftrapte. Jesse Klaver van GroenLinks meent dat het kabinet zo nodeloos de verhoudingen met de vakbonden op scherp zet.

PVV-leider Geert Wilders noemt het onbegrijpelijk dat het kabinet buiten niet meer versoepelingen toestaat. Onder meer de terrassen kunnen best eerder open. ,,We weten dat de kans op besmetting met het coronavirus binnen véél groter is dan buiten.” Dat moet consequenties hebben, stelt hij. ,,Geef Nederland buiten zijn vrijheid terug. Open de terrassen eerder dan 1 juni!” Thierry Baudet van Forum voor Democratie bepleitte even later exact hetzelfde.

Slachthuizen

D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het feit dat een nerts in een nertsenfokkerij mogelijk het coronavirus overbracht op een mens. ,,Wellicht moeten nertsenfokkerijen al eerder sluiten dan 1 januari 2024 zoals nu is afgesproken,” zei Rob Jetten. Hij is verder bezorgd dat Nederlandse slachthuizen besmettingshaarden kunnen worden voor het coronavirus. ,,Dat is ook in Duitsland gebleken.”

Kamerbrede kritiek is er verder op de plicht om vanaf 1 juni mondkapjes in treinen en bussen te dragen. Met name nu fatsoenlijk werkende mondkapjes niet zijn toegestaan. Die zijn volgens het kabinet bedoeld voor het medische personeel. ,,Dus als je thuis een mondkapje maakt van een oude sok is dat voldoende om geen boete van 95 euro te krijgen”, zei Marijnissen van de SP cynisch. Collega: Asscher: ,,En als je vervolgens je goede wél werkende masker in de trein afzet en je oude sok-kapje opzet, is dat voldoende om de boete te ontlopen.”

Koffiefilter