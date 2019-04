Wilders haalt hard uit naar Grapperhaus over bedreigingen aan adres PVV-leider

Grapperhaus reageerde op vragen van Wilders zelf. Het Openbaar Ministerie doet niets met meer dan tweehonderd doodsbedreigingen via sociale media aan het adres van de PVV-voorman, omdat er ‘onvoldoende opsporingsindicaties’ zijn. Volgens Justitie zijn de dreigers ‘hoogstwaarschijnlijk niet in Europa woonachtig’, en is hulp nodig van buitenlandse overheden om de daders te kunnen opsporen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de daders van plan zijn naar Nederland te komen. De zaken zijn daarom officieel ‘opgelegd’: ze worden niet actief onderzocht.



Wilders haalde vanmiddag hard uit naar de minister, die hij verwijt een ‘bonus aan moslimradicalen’ te geven. ,,We gaan je vermoorden, je zal afgeslacht worden als een varken, etc. Honderden van dit soort bedreigingen kreeg ik de laatste tijd naar mijn hoofd geslingerd. Afkomstig van moslims die mij dood willen hebben. Mensen die het ervoor over hebben om uit het buitenland over te komen om dat te doen.’’



Maar de aangiftes worden ‘gewoon in de prullenbak gemieterd’, concludeert Wilders. ,,Hoe weet het OM dat deze mensen niet naar Nederland komen, als niet eens bekend is wie het zijn?’’ De PVV’er wil dat Grapperhaus met behulp van ip-adressen van de daders een rechtshulpverzoek doet bij de Pakistaanse autoriteiten, om de identiteit te achterhalen. ,,Die mensen kunnen we vervolgens registreren, zodat er een rood lampje gaat branden wanneer ze toch naar Nederland komen’’, aldus Wilders.