Wilders in formatiedebat: ‘Rutte is de trekpop van mevrouw Kaag geworden’

LIVESTREAMNu er een eindverslag ligt over de ‘complexe’ en ‘grillige’ verkenningsfase in de formatie debatteert de Tweede Kamer vandaag over de voortgang. PVV-leider Geert Wilders haalt uit naar VVD-voorman Mark Rutte, die volgens Wilders ‘vleugellam’ is: ,,U bent de trekpop van mevrouw Kaag geworden.’’ D66-leider Sigrid Kaag hoopt dat de formatie in augustus ‘fris en vrolijk’ kan doorgaan.