Wilders in rechtbank om Junaid ‘in de ogen te kijken’

De PVV-leider is naar de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol te komen om ‘de verdachte in de ogen te kijken’. Want, zo zei Wilders eerder, door dit ‘soort types ben ik al vijftien jaar mijn vrijheid kwijt’. Voor de PVV’er is de confrontatie een bijzondere: in dezelfde rechtszaal staat hij terecht als verdachte in zijn eigen minder-Marokkanenproces. Daarin wordt begin december een uitspraak verwacht.

Wilders zal geen slachtofferverklaring (laten) voorlezen, zei hij. Wel heeft het Openbaar Ministerie contact gehad met Wilders over wat hem is overkomen.



De 27-jarige Pakistaan Junaid I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor had hij op Facebook een filmpje geplaatst, waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Directe aanleiding daarvoor was de veelbesproken cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven. Die werd overigens later, om niet toegelichte veiligheidsredenen, afgeblazen. Wel duidelijk was dat in Pakistan de Nederlandse ambassade moest worden beveiligd, ook werd er een Wilders-pop verbrand in de straten, tijdens demonstraties.



I. ontkent overigens alle terroristische motieven, zo zei hij maandag tegen de rechters. Hij was daarbij nogal omstandig en spuwde een stroom aan woorden, via een tolk in Urdu.