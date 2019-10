Wilders kijkt Junaid ‘een fractie van een seconde in de ogen’ in de rechtbank

De PVV-leider was naar de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol te komen om ‘de verdachte in de ogen te kijken’. Want, zo zei Wilders eerder, door dit ‘soort types ben ik al vijftien jaar mijn vrijheid kwijt’.



Voor de PVV’er is de confrontatie een bijzondere: in dezelfde rechtszaal staat hij terecht als verdachte in zijn eigen minder-Marokkanenproces. Daarin wordt begin december een uitspraak verwacht.



Wilders liet geen slachtofferverklaring voorlezen, lichtte hij tijdens een pauze toe. Hij was er vooral om Junaid te confronteren met zijn komst. Dat lukte. ,,We hebben elkaar een fractie van een seconde in de ogen kunnen kijken.” Volgens de PVV-leider kwam daarbij ‘zijn signaal’ over. ,,Dat ik mij niet laat stoppen door bedreigingen.” De strafeis wachtte Wilders niet af. ,,Ik weet niet wat gepast is, maar ik hoop dat hij zo lang mogelijk uit het openbare leven gaat verdwijnen.”