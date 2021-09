Wilders krijgt na kritiek op genderonderwijs ‘gendercookie’ van D66

Politieke Beschouwingen LIVE | Rutte hard over drugsge­brui­kers: ‘Allemaal onderdeel van systeem zware criminali­teit’

19:08 Demissionair premier Mark Rutte probeert steun te krijgen voor de begroting van volgend jaar. Het eerste ‘cadeautje’ voor de oppositie is al uitgedeeld: hogere zorgsalarissen. Maar partijen willen méér. Rutte is in ieder geval niet van plan om de klimaat-noodtoestand uit te roepen, zoals PvdA en GroenLinks graag zien. Mis niks van de Algemene Politieke Beschouwingen met ons liveblog onderaan dit artikel.