Wilders over geheim document: OM handelde ‘bijna crimineel’

De PVV-leider Twitterde dinsdagavond woedend, na lezing van één van de geheime documenten die zijn vrijgegeven in zijn strafzaak.



Die brief is deel van honderden interne e-mails en nota’s van het Openbaar Ministerie (OM) en documenten van het ministerie van Justitie die vorige week openbaar zijn gemaakt. Wilders had die opgevraagd, omdat hij denkt dat toenmalig minister Ivo Opstelten en zijn ambtenaren in 2014 druk zetten op het OM om de PVV’er te vervolgen voor zijn minder-Marokkanenuitspraken. Op die manier zouden zijn politieke tegenstanders hem via een rechtsgang hebben willen aanpakken, denkt Wilders.

Het document dat Wilders’ woede wekt betreft een brief van de officier van justitie die zijn zaak aanvankelijk oppakte aan diens hoofdofficier van justitie. Daarin schrijft deze aanklager over het moment dat publiek zal worden gemaakt dat Wilders wordt vervolgd.

Crimineel

Officier van Justitie Wouter Bos schrijft dat hij ‘naar buiten wil’ met de ‘beslissing’ om Wilders te vervolgen op ‘17 of 18 december’. Bos merkt daarbij op dat deze data ‘nog voor het kerstreces’ liggen en ‘ook nog ruimschoots voor de Provinciale Statenverkiezingen en tussen het vragenuurtje op dinsdag en de ministerraad op vrijdag’. Ook schrijft Bos: ,,Daarnaast kan ook nog rekening worden gehouden met het arrest in de zaak Felter.’’ In die zaak had het OM een conclusie geschreven die namelijk ook ‘relevant’ zou zijn in de zaak van Wilders, merkt Bos op.

Wilders schrijft: ,,Veel politieker wordt een proces niet. Dit is bijna crimineel.’’



De PVV-leider staat volgende maand weer voor het Haagse gerechtshof om de stukken te bespreken, maar ziet dus bewijs voor de politieke lading in zijn proces. Dat het OM zo minutieus het bekendmaken van de vervolging afstemde op de politieke agenda van het Binnenhof, was niet eerder bekend. Het roept ook vragen op omdat het Openbaar Ministerie het hele proces door juist heeft volgehouden dat het helemaal los van het ministerie van Justitie en politiek Den Haag opereerde. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dit dus geen brief is waar het ministerie van Justitie bemoeienis mee had: het gaat om een nota van een OM’er naar diens baas.

Besluit

Vraag is bovenal of dit de politieke bemoeienis toont met het besluit om Wilders überhaupt te vervolgen. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk van meet af aan gezegd dat die beslissing viel op 10 september 2014. De brief van Bos dateert van later, namelijk 10 december 2014. Het besluit om de PVV-leider voor de rechter te slepen zou, volgens het OM dus, toen dus al ruimschoots zijn genomen.

De huidige officieren van justitie, de opvolgers van Bos, kennen dit document ook, maar hebben zich er nog niet expliciet over uitgelaten. Dat gebeurt op 23 maart, als de zaak verdergaat. Wel zei het OM vorige week over alle vrijgegeven documenten al dat ‘uit niets is gebleken’ dat er sprake was van politieke beïnvloeding vanuit het departement.