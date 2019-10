Wilders woedend over verbouwing azc, Gilze niet

In Gilze was geen reuring rond de verbouwing van het azc. Tot Geert Wilders van leer trok. Maar op de inloopavond gisteren trof hij niet de woede die hij verwachtte.

Toen Geert Wilders half september werd gewezen op een bericht in BN De Stem ontstak hij in een woede die gisteravond nog niet over was.

Want daar in het Brabantse Gilze ging men voor 40 miljoen euro een asielzoekerscentrum (azc) verbouwen. Hoe is het mógelijk dat zoiets in dit 'knettergek geworden land' wordt besloten, dacht hij. ,,Veertig miljoen! Ik weet niet wat voor paleis ze daar bouwen, maar er zijn ook nog gewone Nederlanders die op een huis wachten!''

In het plan staat dat asielopvangorganisatie COA met het geld zo'n vijftig monumentale panden wil verbouwen zodat er straks 1200 asielzoekers terechtkunnen, waar er nu 800 wonen. ,,Miljoenen verslindende asielwaanzin'', als je het Wilders vraagt. Dat zegt hij dus ook op de COA-inloopavond voor bewoners om vragen te beantwoorden. ,,En daar is ook meneer Wilders, al woont hij ver weg, van harte welkom'', stelt een medewerker.

In een entourage van beveiligers is de PVV-leider dan net binnengebeend. En kijkend naar de afbeeldingen van hoe-het-gaat-worden blijft hij het 'een vreselijk plan vinden'. Punt is alleen: die boodschap resoneert niet in Gilze. Ze zijn er 'gewend' aan asielzoekers, klinkt het veelal. ,,Ze zitten er al 25 jaar'', verklaart omwonende Jacques. In het dorp zijn altijd mensen opgevangen. Het plan werd eigenlijk, voordat Wilders er de aandacht op vestigde, gewoon in stilte verteerd.

Raad

De gemeenteraad stemde, alweer dik vijf jaar geleden, unaniem met het project in. Verzet was er niet, er kwamen nauwelijks vragen. Alleen de middenstand roerde zich: de plaatselijke bakker, slager en groenteboer wilden 'ook de kans krijgen om straks levensmiddelen aan te kunnen voeren'. ,,Dan verdienen we er nog wat aan'', zegt een winkelier. Eigenlijk vormde een jaar geleden de grootste angst dat er te veel bomen moesten worden gekapt vanwege het project.

Dat Wilders in Den Haag zo fulmineerde, zagen ze in Gilze dus wel 'met enige verbazing' aan, zegt Corné Machielsen, fractieleider van lokale partij Kern '75. ,,Hier is écht geen massale tegenstand.'' Sterker, zegt Machielsen, de mensen zijn blij dat er ein-de-lijk een opknapbeurt komt van de oude legerbasis, wat het terrein ooit was. ,,Die staan al jaren te verpieteren, terwijl het monumenten zijn.''

Zelf woonde hij op 500 meter van het azc. Geen centje pijn al die tijd. ,,Overal gebeurt weleens wat.''

Wie Wilders dan steunt met zijn protest? Machielsen: ,,Zijn eigen achterban, denk ik. Maar niet de mensen in Gilze. Wij weten niet beter en hebben er weinig last van.'' Jan Fiebel kan dat beamen, zegt hij in het zaaltje. Hoewel. Jaren geleden moesten ze in actie komen. Had een asielzoeker een fiets gejat in de dorpskern. ,,Gingen ze er met drie man achterheen. Maar die knul hadden ze zo te pakken.'' Het project kost een hoop geld, beaamt hij. ,,Maar zó riant wordt het ook niet. Zo erg is het allemaal niet, joh.''

Toch vindt Wilders niet dat hij 'het verkeerde azc heeft gekozen' voor zijn kritiek. ,,Nee, want ik blijf vinden: 40 miljoen euro voor een azc is een perverse gebeurtenis. En ik heb toch ook een handjevol mensen gesproken die zich zorgen maken.''

Bij vertrek loopt hij burgemeester Jan Boelhouwer tegen het lijf. ,,Ben je wat wijzer geworden, Geert?'', vraagt deze.

Dat kan de PVV-leider beamen. ,,Maar ik ben nog steeds tegen.''

Boelhouwer: ,,Dat mag.'' En met een lach: ,,Maar we gaan het toch doen.''