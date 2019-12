Wilders ziet in e-mails nieuw bewijs voor ‘politiek proces’, OM ontkent

Dat is op te maken uit foto’s van e-mails die Wilders heeft getwitterd.

De documenten zijn opgedoken omdat het gerechtshof aan het Openbaar Ministerie heeft gevraagd nog eens te zoeken naar mailwisselingen met het ministerie die er op zouden kunnen wijzen dat het departement zich met de vervolging van Wilders zou hebben bemoeid.

De PVV-leider zelf spreekt al langer van een politiek proces. In een mailwisseling tussen twee personen van het Openbaar Ministerie is te lezen dat de minister ‘niet akkoord’ ging met een plan van het OM over hoe de vervolging openbaar zou worden gemaakt. De minister ‘wil nu twee persberichten’ staat er. Dat wijst op het feit dat het OM juist in die tijd ook bekendmaakte dat het de PvdA-politici Diederik Samsom en Hans Spekman niet ging vervolgen.

Opvallend daarbij is dat de e-mailwisseling er één is tussen een persvoorlichter en officier van justitie die de zaak van Wilders behandelde bij de rechtbank, Wouter Bos. Het OM heeft echter altijd ontkend dat pogingen om de zaaksofficieren te beïnvloeden bij hen terecht kwamen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat die beïnvloeding er wel over ging óf Wilders vervolgd moest worden, niet over hoe dat bekend moest worden gemaakt.

Wilders ziet er hoe dan ook ‘nieuw bewijs’ in voor ‘directe bemoeienis van Opstelten’ met zijn proces. ,,Godgeklaagd. Dit politieke proces moet stoppen. Nu!’’

Vraag is wel of het gerechtshof dit ook zo ziet.

Het Openbaar Ministerie laat in reactie weten dat er ‘beperkt’ wordt geciteerd uit de e-mails. ,,Het OM wil nogmaals benadrukken dat officier van justitie Wouter Bos die het proces voor de rechtbank voerde, door niemand is beïnvloed bij zijn beslissing om Wilders te vervolgen voor groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat.”

Die beslissing, zo heeft het OM steeds gezegd, dateerde bovendien van 10 september. De mailwisseling is van oktober. De opmerkingen van Bos ‘gaan niet over de inhoud van de zaak, maar gaan alleen over het persbericht waarin bekend werd gemaakt dat Wilders zou worden uitgenodigd voor verhoor', zegt het OM. ,,De zaaksofficier wilde voorkomen dat dat nieuws van tevoren op straat zou komen te liggen. Hij vond dat het persbericht alleen in kleine kring moest worden verspreid en schreef daarom: ‘Klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken.”

Maandag gaat het hoger beroep verder in deze zaak.