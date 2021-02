Winkels mogelijk volgende week open voor afhalen bestellingen

Een definitief besluit is er nog niet. Met name de vrees voor de Britse coronavariant, die een stuk besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus, maakt elke mogelijke versoepeling nu nog erg onzeker.

Als de niet-essentiële winkels weer beperkt open mogen per 8 februari, kunnen klanten online of telefonische bestellingen afhalen bij de winkels.

‘Click & collect’

Het heropenen van de detailhandel met ’click & collect’ is onderdeel van de zogeheten exitstrategie uit de coronacrisis. Het heropenen van de basisscholen is de eerste versoepeling. Gisteren werd al bekend dat de basisscholen en kinderopvang weer opengaan per 8 februari. Die heropening zat er al aan te komen nu het aantal coronabesmettingen ondanks zorgen over de Britse variant en andere mutaties blijft dalen.

Ook de avondklok gaat van de tafel, als de besmettingscijfers voldoende blijven dalen. Het is echter nog onzeker of het kabinet deze versoepeling komende dinsdag al aankondigt voor 9 februari. Mogelijk volgt een definitief besluit later deze week.