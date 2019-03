Winnaar Baudet eist koppen van meerdere kabinetsleden

Bent u überhaupt bereid om de coalitie straks aan een meerderheid te helpen? ,,Wij blijven ontzettend kritisch op dit kabinet, maar zijn tegelijk wel bereid om standpunten te steunen die wij onderschrijven. Wat we niet gaan doen is in achterkamertjes het regeerakkoord openbreken en een soort gedoogconstructie bouwen. Daar zijn we niet in geïnteresseerd.” Wilt u bijvoorbeeld de eis laten vallen om de klimaatwet te schrappen? ,,Zeker niet. We zijn tegen het huidige absurde en miljarden verslindende klimaatbeleid. Ook is onze inzet om het immigratiebeleid te veranderen en moet de koopkracht direct worden hersteld voor alle mensen in Nederland. We zullen onze invloed in de Eerste Kamer straks aanwenden om die zaken te realiseren, om de koers te wijzigen.” U wilt ook dat bepaalde kabinetsleden vertrekken. Om wie gaat het? ,,Wij denken dat staatssecretaris Harbers (Asiel) verantwoordelijk is voor een enorme immigratieblunder, met name door het tekenen van het pact van Marrakesh. We vinden verder dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) echt tegen de democratie heeft gehandeld toen ze het referendum afschafte. Ten derde moeten al die klimaatplannen van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) van tafel."

U heeft maandenlang campagne gevoerd tegen het ‘partijkartel', zoals u dat noemde. Kunt u nu wel met hen in zee gaan? ,,Dat zal wel moeten. Nederland is een coalitieland. Dus moet je om tafel en samen zoeken naar manieren om eruit te komen. Daar zijn wij toe bereid, we willen dingen veranderen.” Over welke onderwerpen kunt u zeker zaken doen met de andere partijen? ,,Dat zal moeten blijken. De gevestigde partijen gaan nu aan soul searching doen over de vraag hoe het kan dat ze zoveel hebben verloren. En waarom Forum voor Democratie zo groot is geworden. Dan komen ze vanzelf uit bij onze speerpunten. Ik denk vervolgens dat we komende weken gaan zien dat gevestigde partijen als VVD en CDA heel erg gaan bewegen. Dan zal blijken waar ze uitkomen.”

Nog even over uw overwinningsspeech. Daar stonden nogal wat moeilijke woorden in. Zoals het woord ‘boreaal’. Wat betekent dat volgens u?

,,Dat is letterlijk het licht dat vanaf de Noordpool schijnt, dat in de winter een soort groene glans geeft. Maar eigenlijk betekent het gewoon Europa, of de westerse wereld. De westerse beschaving.”



In bepaalde rechtse kringen heeft dat woord een andere connotatie. Bent u daarmee bekend en kunt u ontkennen dat u er die betekenis aan geeft?

,,Ik moet altijd heel erg lachen als mensen mij dat soort dingen in de schoenen schuiven. Ik bedoel ermee wat ik ermee bedoel. En als iemand anders dat woord in een heel andere context wenst te gebruiken, is dat zijn of haar probleem. Nogmaals: het is gewoon een mooie, poëtische aanduiding van de westerse wereld.”



Tot slot: de campagne is voorbij. Gaan we nu ook een andere Baudet zien?

,,Ik hoop het niet, ik hoop dat ik gewoon mezelf blijf. Ik denk dat onze kiezers het waarderen dat ik authentiek ben. Dat ik op een normale manier praat, niet met meel in de mond spreek.”