Wob-verzoeken binnen twee maanden voldoen ‘niet uitvoerbaar, ministerie in beroep

Reisadvies Algarve aange­scherpt, geen nieuwe EU-landen op ‘geel’

7 juli Het reisadvies voor de Algarve, een populaire vakantieregio in Portugal, wordt aangescherpt. Vanaf morgen gaat het gebied op ‘oranje’, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan – óók voor reizigers die volledig gevaccineerd zijn. Ook moeten Nederlanders vanaf zaterdag bij terugkeer in ons land een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien.